England-Wechsel? „Schweini“ rät Müller zu Abschied

Kaum ein Bayern-Spieler hat das Mia-san-mia-Gen so in sich wie Thomas Müller. Seit 2000, also seit seiner Jugend, spielt der Offensivmann für den deutschen Rekordmeister. Trotz schwieriger Phasen - vor allem unter Ex-Trainer Carlo Ancelotti - kam ein Wechsel nie infrage. Das hat sich inzwischen wohl geändert …