Tritt ins Gesicht: Streit endete im Klinikum

Mit einem 25 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land geriet eine 21-jährige Klagenfurterin in der Nacht auf Allerheiligen in einen Streit. Die beiden diskutierten erst lautstark auf einer Tankstelle in der Landeshauptstadt - dann trat sie zu! Die junge Frau traf ihren Kontrahenten mitten im Gesicht und der alkoholisierte Mann ging direkt zu Boden. Er musste in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.