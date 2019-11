Hacker: „Dieses Geld fehlt uns in Wien“

„Ich will nichts relativieren“, sagt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und tut es dann doch. Nach den vielen „Krone“-Berichten sagt er nun: „Es gibt keinen Pflegenotstand! Und: “Wir in Wien haben den größten Pflege- und Personalschlüssel in ganz Österreich." Wenn jemand schuld ist, dann die türkis-blaue Regierung.