Ablenkung am Steuer als häufigste Unfallursache

Nächster tragischer Verkehrsunfall auf Oberösterreichs Straßen: Für den 61-jährigen Jürgen K. aus Alberndorf in der Riedmark, kam Mittwochnachmittag jede Hilfe zu spät. Bei einem Überholmanöver eines Lkw war es in Steyregg zu einer seitlichen Kollision gekommen, der Motorradlenker stürzte. Jürgen K. war heuer bereits das 79. Opfer, das in Oberösterreich bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Das sind um drei mehr als im Vergleichszeitraum im Vorjahr.