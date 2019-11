Irre! Klopp droht, Liverpool aus Bewerb zu nehmen

Am Mittwoch vertrauten sowohl Klopp, als auch sein Gegenüber Unai Emery auf Spieler aus der zweiten Reihe. So spielte bei Liverpool der nicht einmal 17-jährige Flügelspieler Harvey Elliott. Die Hausherren lagen mit 1:3, 2:4 und 4:5 zurück, ehe Divock Origi in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang. Dani Ceballos scheiterte für die „Gunners“ dann an Liverpools Keeper Caoimhin Kelleher. Es war erst das zweite Mal, dass Liverpool in den vergangenen 66 Jahren fünf Gegentore in einem Heimspiel kassiert hat. „Wir können über Taktik reden, aber wen interessiert das“, meinte Klopp danach. Emery sprach von einem „verrückten“ Spiel. „Wir sind traurig. Aber es gibt viel Positives, das wir mitnehmen können“, meinte der Spanier.