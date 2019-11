Im Land tummeln sich 5000 Biber!

Sie nagen und knabbern unentwegt – und das in einer Vielzahl. Nach neuesten Erhebungen tummeln sich an den Flüssen, Bächen und Seen im weiten Land bereits mehr as 5000 Biber. Das sorgt natürlich für Schäden im Ufergehölz, aber auch an Hochwasserschutzbauten. Das Land hat daher eine eigene Wild-Hotline eingerichtet, an die sich betroffene Förster und Bauern wenden können.