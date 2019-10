Leipzig feiert Schützenfest gegen Glasner-Elf

RB Leipzig konnte am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals einen klaren 6:1-Auswärtssieg über den Vfl Wolfsburg feiern. Marcel Sabitzer sowie Konrad Laimer trugen sich gegen das Team von Oliver Glasner in die Schützenliste ein. Damit musste der österreichische Trainer seine erste Pflichtspielniederlage einstecken.