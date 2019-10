Dortmund gewinnt Cup-Fight gegen Mönchengladbach

Dortmund setzte sich am Mittwoch beim Pokal-Schlager gegen Gladbach knapp mit 2:1 durch. Nach einer schwachen ersten Halbzeit nahm die Partie nach der Pause an Fahrt auf. Die Rose-Elf ging durch einen Kopfball von Marcus Thuram in Führung. Danach wachte der BVB auf und konnte die Partie durch einen Doppelschlag von Julian Brandt noch drehen. Gladbach-Trainer Marco Rose sieht nach heftiger Kritik in Minute 90 noch die rote Karte.