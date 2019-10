Hinteregger mit „Outing“: „Liebe den Bergdoktor“

„Einfacher als Autofahren“

Hinteregger gab beim Interview genaue Einblicke in seine Flugkünste: „Vergangenen Montag hab ich 55 Minuten im Hubschrauber gesessen und nichts anderes geübt als Start und Landung. Da schwitzt du am ganzen Körper". Trotzdem meinte er: „Fliegen ist einfacher als Autofahren. In der Luft gibt es schließlich nicht so viel Verkehr."