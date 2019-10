Bentley Flying Spur: Rennsänfte mit 12 Zylindern

Wozu auch? Wer nicht selbst fahren will, lässt den Chauffeur ans Steuer und macht es sich auf dem klimatisierten Massage-Rücksitz gemütlich, bettet sein Haupt in die flauschig-weiche Kopfstütze, schlägt die Beine übereinander und schaut durch das optionale Glaspanoramaschiebedach in den Himmel. Oder einen Film. Soundsystem, Klimaanlage, Jalousien etc. kann man per Tablet bedienen. Und wer ganz lustig ist, lässt das Flying B aus- und einfahren. Bei manchen erwacht der Spieltrieb, wenn sie die zwei Flaschen Schampus geleert haben, die in den Kühlschrank hinter der Mittelarmlehne passen.