Orts-VP kopiert „Liste Kurz“

„Es ist ein Akt der Selbstverteidigung der Bevölkerung gegen die SP-geführte Betonfraktion im Bürgermeisteramt“, sagt Roman Patzelt, Initiator des Dorfbegehrens. Mehr als 2200 Bürger wehren sich aktuell in einer Petition gegen die massive Verbauung ihrer Gemeinde und den Verlust von Grünraum. Die Gemeinderegierung hat sich, laut den Aktivisten, längst von den Anliegen und Ängsten der Bevölkerung entfernt, Parteibuchpolitik stehe im Vordergrund, so die Kritik. Einzig die Volkspartei soll bereit gewesen sein, sich zu öffnen und den Kampf gegen die „Beton-Lawine“ in den Mittelpunkt zu stellen.