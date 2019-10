„Ötzi“ brach aus dem Süden zur letzten Reise auf

„Ötzi“, die berühmteste Gletscherleiche der Welt, dürfte offenbar aus dem Süden, also über die Schlucht am Eingang des Südtiroler Schnalstales, zu seiner letzten Reise aufgebrochen sein. Diese Theorie würden auf, in und bei der Mumie gefundene Moose belegen, die von einem Team des Instituts für Botanik der Universität Innsbruck analysiert wurden, hieß es am Mittwoch.