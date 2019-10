Wegen Halloween: Mega-Ansturm auf Faschingsprinz

Der Faschingsprinz in der Taborstraße existiert inzwischen seit fast 37 Jahren. Vor allem in der Woche vor Halloween ist der Ansturm jedes Jahr enorm. Die Leute stehen bis auf die Straße Schlange. An Halloween selbst gibt es Wartezeiten von bis zu drei Stunden. City4U hat mit der Kamera vorbeigeschaut: