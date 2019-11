„Naked Kitchen“: Pop-up-Restaurant erneut in Wien

Das Event-Format „Naked Kitchen“ gilt als das angesagteste Pop-up-Restaurant-Konzept des Landes: Gekocht und gespeist wird in Locations, in denen es normalerweise gar nicht möglich ist, zu essen. Wie etwa in Autowerkstätten, Möbelhäusern oder Remisen. Veranstalter Nico Reimond erzählt: „Ich wollte unbedingt etwas in der Gastronomie machen. Jedoch ist kein fixes Lokal für mich in Frage gekommen. So ist das temporäre Pop-up-Konzept entstanden.“