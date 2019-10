Prohaska schießt Österreich in Izmir zur WM 1978

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? 1977 hat die österreichische Fußballnationalmannschaft hervorragende Chancen, sich erstmals seit 20 Jahren wieder für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Das alles entscheidende Spiel findet am 30. Oktober 1977 im Hexenkessel von Izmir statt. Die Österreicher erspielen sich zahlreiche Torchancen, doch bis zur 71. Minute steht es 0:0. Schließlich fasst sich Krankl ein Herz, sprintet auf der linken Seite unaufhaltsam Richtung Tor und spielt das Leder zur Mitte. Der Ball landet auf Umwegen bei Prohaska, der ihn ausgerechnet mit der Fußspitze über die Linie befördert.