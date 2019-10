Welser wurden vom Winde „verweht“

Einsätze nun in Finnland und in der Ukraine

Was Felbermayr heuer besonders fordert? „Die Windenergie“, sagt der Firmenchef. Hier gab es weniger Aufträge in Deutschland und Österreich. Man wich nach Finnland und in die Ukraine aus, wo die Welser mit Großkränen zum Heben von Rotorblättern und ähnlichem gefragt sind.