Laminat als Deko-Element für die Wand

Klassischerweise werden für die Gestaltung der Wände in Haus und Wohnung Tapeten eingesetzt, die bereits selbst über ansprechende Farben oder Muster verfügen oder anschließend einfach in der gewünschten Farbe überstrichen werden. Es gibt aber einen Trend, der sich auch in österreichischen Behausungen immer weiter durchsetzt: Laminat als Deko-Element für die Wände. Es erweist sich als überaus praktisch, dekorativ und pflegeleicht. Besonders zu empfehlen ist so ein ausgefallenes Wanddesign aus Laminat für alle Räume, in denen auch für den Bodenbelag Laminat verwendet wurde. So lässt sich mit einfachen Mitteln ein homogenes und ansprechendes Gesamtbild des Raumes erzeugen. Das gilt für Wohn- und Esszimmer ebenso wie für die Küche.



Was die genaue Gestaltung der Wand mit Elementen aus Laminat anbetrifft, sind der Fantasie der Hausbewohner kaum Grenzen gesetzt. Besonders 3D-Elemente erweisen sich in diesem Zusammenhang als vielseitig einsetzbar: Mit ihnen können Sie spielend optische Akzente setzen und beeindruckende Effekte an der Wand erreichen. Die Wandpaneele können anschließend noch mit Bildern dekoriert werden oder als Verblendung etwa für das Fernsehgerät dienen, sofern dieses an der Wand montiert wird. In jedem Fall können Laminat-Elemente schnell frischen Wind ins Zuhause bringen, ohne dass große Baumaßnahmen erforderlich werden. Auch ohne Vorkenntnisse können die Paneele binnen kurzer Zeit montiert werden und erzeugen eine ganz neue und frische Optik, die einer Renovierung gleichkommt.