Diese Dinge sind absolut feuerfest!

Allein in Wien werden pro Tag rund 90 Feuerwehreinsätze gemeldet, in der Weihnachtszeit und zu Silvester ist die Zahl noch höher. Neben technischen Einsätzen zählen Brände zum größten Einsatzgebiet der Berufsfeuerwehr. Diese werden unter anderem durch brennende Adventkränze oder andere unbeaufsichtigte Feuerquellen ausgelöst. Brände können Sie vermeiden, indem Sie in der Vorweihnachtszeit bestimmte Dinge beachten. Leider kommen viele Brände unverhofft und verursachen schlimme Schäden. In vielen Fällen sind die Hausbewohner oft gar nicht zuhause, wenn das Feuer entfacht. Hier ist es ratsam, sich feuerfeste Utensilien zuzulegen. Diese sind gegen Flammen gewappnet und schützen im Notfall den Inhalt vor schlimmen Schäden.