Klein-Lkw und Triebwagen stießen zusammen

Am 28. Oktober 2019 gegen 12.50 Uhr fuhr ein 27-Jähriger aus Linz mit einem Kleintransporter auf einer unbenannten Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Rutzenham in Richtung der sogenannten Passauerstraße. Am dortigen unbeschrankten, mit zwei Stopptafeln gesicherten Bahnübergang, der unbenannten Gemeindestraße mit der sogenannten Riederbahn bei Bahnkilometer 112/6 dürfte der Linzer den aus Fahrtrichtung Ottnang herannahenden Tandemtriebwagen übersehen haben.