Auf trübe Tage und Schnee folgt der Föhn

Ein Wechselbad der (Wetter)gefühle erwartet uns in den kommenden Tagen. In der Nacht auf Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze im östlichen Tiroler Unterland bis auf 1000 Meter, zum Wochenende hin setzen sich freilich wieder die warmen Temperaturen durch. Dank Föhn gibt es am Sonntag erneut bis zu 18 Grad!