Getränke in Wirtshäusern sind teils wieder teurer

Seit 2016 erhebt die AK Tirol einmal jährlich in ganz Tirol die Getränkepreise in ausgewählten Wirtshäusern. In diesem Jahr fand die Erhebung im September statt. Dabei zeigte sich, dass im Vorjahresvergleich die Durchschnittspreise der gängigen Getränke um bis zu 4,41 Prozent erhöht wurden! Lediglich in zwölf von 46 teilnehmenden Betrieben wurden keinerlei Preiserhöhungen vorgenommen.