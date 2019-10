Mit der „Krone“ zum letzten EM-Quali-Spiel!

Nur noch der letzte Schritt fehlt Österreichs Fußballern zur Teilnahme an der EURO 2020. Und der soll am 16. November im sicher prall gefüllten Ernst-Happel Stadion in Wien gegen Nordmazedonien gelingen. Ein Punkt würde der Truppe von Teamchef Franco Foda schon reichen. Aber Foda verspricht: „Wir spielen ganz sicher auf drei Punkte, wollen den Fans einen Sieg schenken!“ Das erste Kräftemessen mit den Nordmazedoniern am 10. Juni haben die Österreicher in Skopje nach 0:1-Rückstand 4:1 gewonnen. Spiel der. Zwei Treffer gingen aufs Konto von Marko Arnautovic. Der hofft, dass Österreichs Erfolgslauf ungebremst weiter geht: „Nach dem schwachen Quali-Start haben wir die richtige Reaktion gezeigt, sind als Einheit zusammengewachsen. Auf diesem Weg müssen wir bleiben.“