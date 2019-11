Afrikanische Erfolgsshow auf Tour-Stopp in Wien

Die afrikanischen Ausnahmetalente vom „Circus Mama Africa“ (ent-)führen ihre Zuschauer in eines der größten Townships in Südafrika: „Khayelitsha“ (übersetzt „unsere neue Heimat“). Geschätzt wohnen hier rund zwei Millionen Menschen verschiedener Herkunft und Religionen auf engstem Raum. In der außergewöhnlichen Bühnenkulisse aus kleinen Hütten und Ständen aus Wellblech, Holz oder Pappe, zwischen Straßenverkäufern und Gauklern zeigen die „New Stories from Khayelitsha 2020“ einen - zugegeben sehr außergewöhnlichen - Tag im Township.