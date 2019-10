Autofahrer übersah E-Bikerin: Kopfverletzungen

Am 27. Oktober um 12 Uhr fuhr ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr Umgebung mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Gallneukirchen auf der B125 vom Zentrum kommend in Richtung Unterweitersdorf. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr und übersah er eine 58-jährige E-Bikerin aus dem Bezirk Urfahr Umgebung.