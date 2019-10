SOS-Kinderdorf nach acht Jahren zurück in Telfs

Gerade im 70. Jubiläumsjahr nach der Gründung des ersten SOS-Kinderdorfes von Hermann Gmeiner in Imst zeigt sich die weltumspannende Hilfsorganisation auch in Tirol innovativ und expansionsfreudig. Während in Imst, Nussdorf-Debant und Absam emsig gebaut wurde und wird, war man am Wochenende in Telfs in Feierlaune: In der ehemaligen Jacobyschule in der Bahnhofstraße wurde nach langer Suche eine neue Wohngruppe mit neun Jugendlichen sesshaft.