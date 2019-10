Auto krachte gegen Baum: Lenker tot!

An Unfallstelle verstorben

Die Bewohnerin eines nahegelegenen Anwesens alarmierte die Rettungskräfte. Einsatzkräfte der Feuerwehren Öblarn, Stein an der Enns und St. Martin am Grimming bargen den 72-Jährigen aus dem Fahrzeug. Umgehend eingeleitete Erste Hilfe Maßnahmen des Roten Kreuzes sowie des Notarztes (Rettungshubschrauber Christophorus 14) verliefen jedoch ohne Erfolg. Der 72-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.