51-Jähriger fühlte sich durch Betrunkene gestört

Ein 51-Jähriger aus Aspach fühlte sich am 27. Oktober um 3.40 Uhr durch den Lärm einer auf der Straße gehenden 4-köpfigen Männergruppe gestört. Die Gruppe ging vom Zentrum in Aspach von einer Geburtstagsfeier in Richtung einer Disko. Nach einem kurzen Wortgefecht zog der Mann einen Schreckschussrevolver und schoss aus geringer Entfernung in Richtung der Gruppe. Dabei wurde niemand verletzt. Die Schreckschusspistole wurde von den einschreitenden Beamten sichergestellt und gegen den Mann ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt.