Allerheiligen: Wenn der Tod mehr ins Leben rückt

Halloween: Ein alter Brauch

Was wir zuerst in US-Serien sahen und nun auch in Österreich beobachten, war vor langer Zeit - in etwas anderer Form - ein Brauch in Irland sowie bei den Kelten und auch in unseren Breiten gewesen: Halloween. Am Abend vor Allerheiligen, an „All Hallows Eve“, wanderten laut Vorstellung der Kelten die Geister der im abgelaufenen Jahr Verstorbenen ins Totenreich. Ihnen wurden Speisen hingestellt. Bei uns waren das konkret Brot und Wasser samt Kruzifix, Kerze und Messer. „Und ein Öllamperl, denn mit dem Öl sollten sich die aus dem Fegefeuer Kommenden die Wunden versorgen“, erklärt Heimo Schinnerl, der Leiter der Abteilung Volkskunde im Landesmuseum.