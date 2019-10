NASA will Ende 2022 Rover zum Mond schicken

Nicht nur mit Astronauten, sondern auch mit einem Rover will die US-Raumfahrtbehörde NASA zurück zum Mond. Der Roboter namens VIPER solle am Südpol des Mondes rollen und mit einem Bohrer auch Bodenproben nehmen können, sagte NASA-Chef Jim Bridenstine am Freitag zum Abschluss des 70. Internationalen Astronautik-Kongresses in Washington.