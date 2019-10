„Luigi‘s Mansion 3“: Der Gruselspaß im Überblick

Pünktlich zu Halloween am 31. Oktober bringt Nintendo den dritten Teil seines Geisterjäger-Abenteuers „Luigi‘s Mansion“ auf die Switch. Was die Spieler in dem Game erwartet und mit welchen Gefahren sich Angsthase Luigi mit seinem Geistersauger und Schleim-Compagnon anlegen muss, verrät Nintendo im großen Überblicks-Trailer.