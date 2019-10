Die besten Halloween-Partys der City im Überblick

„Wir verlegen den Club in ein Land jenseits dieser Welt! Erlebt die aufwändigste Halloween Party in Wien, mit gigantischer Dekoration, vielen Specials und der schaurigsten Atmosphäre des Jahres!“, kündigt der Prater DOME in der Veranstaltung für Halloween an. Wie jedes Jahr werden keine Mühen gescheut, den Club in ein gruseliges Mekka zu verwandeln. Wer zwischen 22-23 Uhr verkleidet erscheint, erhält einen 10Euro Getränkegutschein! Los geht es also ab 22 Uhr.

Eintritt: Bis 23 Uhr 10 Euro, danach 15 Euro.

Wo: 2., Riesenradplatz 7