Vor Verbot: Wiener Lokale feiern „Raucher-Partys“

Ab 1. November gilt in Österreich das Rauchverbot in der Gastronomie. Das bedeutet, das Rauchen in den Lokalen ist heute nach Mitternacht verboten. Ausgenommen sind nur noch Gastgärten oder ähnliches. Bis dahin wird noch einmal ordentllich gequalmt. Einige Lokale in Wien haben das zum Anlass genommen und laden zur Raucher-Party. City4U hat die besten Events im Überblick. Und, wo raucht ihr eure letzte Tschick?