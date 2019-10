Gehackte Freunde locken User in Handy-Kostenfalle

Tatsächlich kommt aber offenbar ein Bezahldienst zum Einsatz, der über die Handyrechnung abgerechnet wird. Wer Telefonnummer und SMS-Code an den vermeintlichen Freund weitergibt, zahlt also unwissentlich einen Geldbetrag an die Betrüger, der erst bei näherer Betrachtung der nächsten Handyrechnung auffällt. Bei der RTR spricht man von „hohen Eurobeträgen“, die auf diesem Weg erschlichen werden.