40-Jähriger verprügelte in Innsbruck seine Mutter

Rabiater Sohn in Justizanstalt Innsbruck eingeliefert

Der Sohn hat all seine Aggressionen an seiner Mutter ausgelassen. Er hat mehrmals auf sie eingeschlagen, sie am Hals gewürgt und ihr den Mund zugehalten. Die 63-Jährige fühlte sich bedroht. Der Mann wurde von den Beamten noch vor Ort festgenommen.