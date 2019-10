Die TSD-Gründung kam um etliche Jahre zu spät

Es so zu machen wie alle anderen Bundesländer, nämlich komplette Auslagerung an private Institutionen wie Caritas, Diakonie, Volkshilfe, Samariterbund u. v. a., das wollte man in Tirol nicht. Bessere Kontrolle und Personalhoheit waren die Gründe dafür. „Die anderen haben uns im wesentlichen um unsere Struktur beneidet.“ Allerdings waren die anderen Bundesländer um zehn Jahre früher dran, sagte Wiedemair.