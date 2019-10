Wiener bietet gratis Beauty-Kur für Krebspatienten

Inhaber Christian Schröer, er ist seit zehn Jahren Trainer bei XTreme Lashes, hat sich mit seinem Shop einen Traum erfüllt. Dafür hat er seinen Angestellten-Job aufgegeben und sich auch finanziell in ein Risiko gestürzt. „Ich wollte wissen, was ich erreichen kann und wozu ich fähig bin. Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, mich selbstständig zu machen“, erzählt er im City4U-Talk. Durch eine seiner Kundinnen hat er von dem freistehenden Lokal erfahren, sich einen Kredit aufgenommen und über mehrere Wochen den Shop um- und ausgebaut. „Das Konzept wird sehr gut angenommen und die Qualität spricht sich Gottseidank schnell herum. Dadurch bin ich nicht auf Laufkundschaft angewiesen. Diese gibt es in der Garnisongasse nämlich irgendwie nicht.“