Entwickler von Kriminalfällen für Rätselfans

„Ich habe vor etwa sechs Jahren das erste Mal von sogenannten Room-Escape-Spielen erfahren und selbst eines ausprobiert. Es hat großen Spaß gemacht und ich hatte sofort das Gefühl, dass sich das Konzept erweitern lässt. Auch bei Live:Krimi-Missionen geht es darum, in einem bestimmten Zeitraum verschiedene Aufgaben zu lösen - unsere Spieler sind dabei aber nicht an einen bestimmten Ort gebunden, was eine deutlich größere Anzahl an Spielvarianten ermöglicht. So gibt es Missionen in der Innenstadt, einen Fall im Wiener Prater und einen Krimi im Naturhistorischen Museum“, erzählt Florian Pertlik im City4U-Interview.