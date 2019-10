Vienna Fashion Awards feiern zehnjähriges Jubiläum

Zelebriert wird die exklusive Modegala in den Räumlichkeiten des Weltmuseums am Heldenplatz im ersten Bezirk. Das Motto in diesem Jahr lautet „Fight Grey“: „Es ist eine Verneigung vor dem Mut zum Anderen, zum Neuen, zum Offenen, der Diversität und Farbenfreude der Branche, der Menschen, des Lebens im Allgemeinen. Und gleichzeitig ist es eine klare Ansage in Richtung derer, die in der farblosen Vereinheitlichung und trostlosen Gleichmacherei ihre Zukunft sehen.“