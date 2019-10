Englisches Theater in Wien startet in neue Saison

Es folgt ab 4. November bis 21. Dezember 2019 Agatha Christies Kult gewordener Klassiker „The Mousetrap“, der seit 1952 das Publikum mit meisterhaftem Plot und extravaganter Figurenzeichnung in seinen Bann zieht. Im Neuen Jahr setzt sich das Programm mit der ungewöhnlichen, preisgekrönten Performance „A Regular Little Houdini“ von und mit Daniel Llewelyn-Williams (17. Jänner bis 22. Februar 2020) fort. Die magische, mitreißende One-Man-Show spielt zu Beginn des letzten Jahrhunderts inmitten der harten Realität der beginnenden Industrialisierung in England. Am 9. März 2020 kehrt das Pulitzer-Preis-Musical „Next To Normal“ auf die Bühne des Vienna‘s English Theatre zurück. Nach dem großen Erfolg der Kurzproduktion in der letzten Saison wurde das berührende Hit-Musical in das reguläre Programm übernommen. Zum Saisonabschluss zeigt Vienna’s English Theatre, von 25. Mai bis 4. Juli 2020, William Shakespeares ewig aktuelles Zaubermärchen „A Midsummer Night’s Dream“.