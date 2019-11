Wiener Meiselmarkt startet „Sound-Shopping“

Am Dienstag, den 5. November, zwischen 16 und 18 Uhr lädt der Meiselmarkt zu einem ganz besonderen Shopping-Erlebnis und startet mit der Reihe „Sound Shopping“. Neben entspannten Beats lässt es sich bekanntlich schöner flanieren und so sollen ab sofort in regelmäßigen Abständen musikalische Performances den Meiselmarkt beleben. Internationale DJs sorgen mit mehrstündigen Live Sessions für ein entspanntes Einkaufsvergnügen mit musikalischem Flair.