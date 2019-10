Taschen-Tinder: Neue Online-Plattform zum Tausch

Seit 25 Jahren denkt und handelt „Freitag“ in Kreisläufen und schenkt ausgedienten LKW-Planen ein neues Leben als Taschenunikate, die so robust und langlebig sind, dass man sich nicht gleich wieder ein neues kaufen muss. Was aber, wenn die Liebe schneller bröckelt als die Plane und die Tasche immer noch kann, aber der Mensch nicht mehr will? Wenn das alte Unikat wegen unüberbrückbarer Differenzen für immer ganz unten im Schrank landet und einem frisch gekauften Platz machen muss, dann wird’s schwierig mit Nachhaltigkeit und sinnvollem Konsumieren.