Das darf man am Wochenende in Wien nicht verpassen

Das Wochenende ist da und heute ist auch noch ein Feiertag. Noch mehr Gründe viel zu erleben. City4U hat aufgelistet, was man an den nächsten beiden Tagen wann und wo unternehmen kann. Zum Beispiel das Sicherheitsfest am Rathausplatz, die Leistungsschau am Heldenplatz oder einen großen Vintage-Flohmarkt.