Benefiz für Obdachlose mit Poetry-Slam in Wien

Die VinziRast, gegründet 2003 von Cecily Corti, ist eine unabhängige, offene Gemeinschaft mit der Aufgabe, obdachlosen Menschen ein Zuhause, Wärme und Geborgenheit in Gemeinschaft zu bieten. Für Menschen, die von akuter Armut und Obdachlosigkeit betroffen sind, hat die VinziRast mittlerweile sieben dauerhaft laufende Einrichtungen in Wien Meidling und Währing geschaffen. Ein achtes, „VinziRast am Land“, in Mayerling wird 2021 eröffnet.