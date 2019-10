Ein Geschäft für Insektensammler stirbt aus

Hildegard Winkler besitzt das einzige Entomologie-Fachgeschäft in Österreich. „Mein Großvater hat Entowinkler gegründet. Nach dessen Tod übernahm es mein Vater. Als dieser dann starb hatte ich gerade einen großartigen Job an einer Universität in Italien. Ich wollte eigentlich nur nach Wien kommen, um das Geschäft zu verpachten oder zu verkaufen. Ich wollte es ganz und gar nicht. Es war aber ziemlich heruntergekommen, also musste man es erst einmal auf Vordermann bringen. Und da bin ich dann ,picken geblieben‘ bevor ich überhaupt mit dem Aufräumen durch war“, erzählt Winkler im City4U-Gespräch.