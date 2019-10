Einsamkeit für Gesundheit schlechter als Zigarette

Die Generation Z, also jene Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden, zählen zu den einsamsten Personen und sind bei schlechterer Gesundheit, als die Generationen vor ihnen. Obwohl sie sehr jung sind und in Wohlstand aufgewachsen ist. Dies fand eine Studie heraus, zu der 20.000 Amerikaner befragt wurden. Grund dafür sind die sozialen Medien, die vor allem mit Narzissmus und dem Übertrumpfen der anderen einhergehen. Es geht nicht mehr darum, etwas miteinander zu machen, sondern etwas Besseres und Cooleres als die anderen zu machen. In Großbritannien wurde bereits 2018 eine Staatssekretärin für Einsamkeit bestellt, denn auch in Englang fühlt sich ein Fünftel der Erwachsenen regelmäßig einsam.