Sexuelle Belästigung im Netz ist allgegenwärtig

Drei Viertel aller Frauen in Österreich haben bereits sexuelle Belästigung erlebt. Das geht aus der 2011 veröffentlichten „Österreichische Prävalenzstudie zur Gewalt an Frauen und Männern“ hervor. Immer mehr verlagert sich die sexuelle Belästigung von der realen in die virtuelle Welt. Bereits 39 Prozent der weiblichen Teenager zwischen elf und 19 Jahren waren mindestens einmal unangenehmen intimen Situationen im Netz ausgesetzt. Unter dem Hashtag #antiflirting können Betroffene auf Instagram solche Belästigungen via Chat oder Privatnachricht veröffentlichen. Zwei Wienerinnen haben die Plattform gegründet.