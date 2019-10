TV-Show fordert Familien auf, Haustiere zu essen

Gemeinsam mit Experten, die der Überzeugung sind, dass Menschen weniger Fleisch essen sollten, um den Klimawandel abzuwenden, fordert der Sender „Channel 4“ in der neuen Reality-Show „Meat The Family“ vier fleischessende Familien auf, das „Tier, das am häufigsten auf dem Teller landet“, mit nach Hause zu nehmen und zu pflegen. Drei Wochen lang müssen sie es wie ein Familienmitglied behandeln. Danach müssen sie sich entscheiden, ob es in den Ofen wandert, oder ob sie zukünftig vegetarisch leben und das Tier in ein Tierheim geht. Das Experiment wird gezielt mit Familien durchgeführt, die echte Fleischliebhaber sind.