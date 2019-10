Mit der Oberbank und „Krone“ Goldbarren gewinnen!

Anlässlich des Weltspartags am 31. Oktober 2019 findet speziell für geladene Oberbank-Kunden das Fest für Oberbank-Sparer am Mittwoch, den 30. Oktober 2019 im Oberbank Zentrum Salzburg statt. In Kooperation mit der Oberbank verlost die „Krone“ nicht nur exklusive Tickets für das Event - Eintritt nur für geladene Gäste! - sondern abseits des Events auch pures Gold! Erleben Sie als exklusiv geladener Gast das Event live und gewinnen Sie mit etwas Glück zusätzlich einen von insgesamt drei Goldbarren.