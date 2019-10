„Die richtige Antwort auf unser Freitag-Spiel“

Nach dem 2:3 gegen Fehervar, bei dem die Bulls erstmals zwei Drittel in einer Partie (noch dazu zu null) verloren, hatte es der „Scorer-Sturm“ um Tom „Doppelpack“ Raffl, Herburger und Hughes in Znaim mit dem 2:0 eilig. Die Hausherren kamen erst mit dem Anschlusstor auf. So wurde die Partie hitziger, ein Kolarik-Treffer (37.) nicht anerkannt. Dafür besorgte Sturmpartner Holloway kurz darauf doch noch das 3:1, machte Kolarik auch noch sein Tor zum 4:2.