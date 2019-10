Straßenkicker hat das Knipser-Gen

Vergangene Runde gab Miro Polak sein Debüt auf der Trainerbank bei Lamprechtshausen in der 1. Nord. Nach neun sieglosen Partien in Folge konnte die Polak-Crew unter dem Neo-Trainer die Negativ-Serie gegen Oberalm beenden. Mit sieben Toren in elf Spielen war aber die Offensive des Elften der Vorsaison die schwächste der Liga - und somit die wohl größte Baustelle. „Wir werden uns auf Torschussübungen fokussieren“, verriet der Coach. Als würden Polaks Übungen Wunder wirken, fertigte seine Elf Scheffau in der Fremde mit 8:0 ab, schoss in dieser Partie mehr Goals als bisher in der gesamten Saison zusammen.